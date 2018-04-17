Сотрудники ресторана Уфы погибли из-за совмещенных колодцев воды и канализации

Стала известна причина, по которой в Уфе погибли пятеро сотрудников одного из ресторанов комплекса "Пристань". Мэр города Ирек Ялалов на совещании 17 апреля сообщил, что к их гибели могло привести то, что колодцы воды и канализации были совмещены.

"Вместо того, чтобы построить две трассы — водопровод и канализацию, они построили одну — в один колодец все затолкали. Как можно совмещать колодец канализационный и водопроводный? Это же заранее была заложена смертельная бомба, рано или поздно это должно было случиться. И это случилось", — цитирует "Интерфакс" слова мэра Уфы.

Трагедия произошла днем 13 апреля. По предварительной версии следствия, один из рабочих ресторана стал спускаться в колодец, чтобы включить воду, но потерял сознание. Его коллеги попытались помочь ему, но тоже потеряли сознание.

Прибывшими на место происшествия спасателями из водопроводного колодца были извлечены трупы четырех человек. Еще двое работников ресторана были госпитализированы. Один из них позже скончался.

Предположительно, работники ресторана отравились скопившимся в колодце газом. Республиканское управление СК возбудило по данному факту уголовное дело, а мэр Уфы поручил главам районов провести внеплановые инструктажи по технике безопасности на предприятиях, имеющих на балансе подобные сооружения.