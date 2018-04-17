Титан вместо гипса: столичные медики осваивают новую технологию остеосинтеза

Поскользнулся, упал, перелом, очнулся — и никакого гипса! Новую технологию сращивания костей и восстановления суставов осваивают столичные медики. Остеосинтез позволяет пациенту уже на следующий день после операции вернуться к обычной жизни.

Свое 80-летие Лидия Васильевна встретила в отделении неотложной помощи. В начале апреля она поскользнулась, упала и сломала плечо.

"Ужасная боль. Я полчаса, наверное, не могла встать", — вспоминает Лидия Егорова.

Ей посчастливилось попасть именно в больницу №29. Остеосинтез по новой технологии при таких переломах здесь начали делать за несколько дней до ее травмы.

- Пластина повторяет анатомию кости, проксимального отдела плеча. Мы видим, что она изогнута.

Титановая пластина накладывается на поврежденный участок. Штифты надежно скрепляют сломанный сустав. Идеальное и почти безболезненное сращивание кости. Пациент проведет на хирургическом столе всего 30 минут — именно столько нужно врачам, чтобы вернуть полную подвижность плечевому суставу по новой технологии.

Травмы, трещины, переломы и как следствие гипс на несколько месяцев. С остеосинтезом удерживающие повязки и бинты уходят в прошлое, а с ними и длительная реабилитация.

"Мы экономим время и уменьшаем наркозную нагрузку на пациента. Соответственно, операция выполняется более быстро и более точно", — объясняет Борис Максимов, заведующий отделением травматологии и ортопедии ГКБ №29 имени Н.Э. Баумана.

Пациент уже на следующий день может вернуться к обычной жизни. А через год при желании удалить имплант. Но Лидия Васильевна делать этого не собирается, говорит, пластина ей абсолютно не мешает.