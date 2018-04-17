Жестокая драка в оренбургской закусочной попала на видео
Травмами головы и спины закончились для 22-летнего жителя Оренбурга дружеские посиделки в одной из закусочной на Пролетарской улице областного центра. В настоящее время полиция ищет свидетелей происшествия, которое попало в объектив камеры наблюдения.
Два посетителя небольшого кафе после короткой словесной перепалки начали ожесточенную драку с молодым человеком, сидевшим за соседним столиком. В ходе конфликта были использованы не только кулаки и ноги, но и подручные предметы: от удара стеклянной бутылкой потерпевший "обзавелся" ушибом головы, а от ножки металлического стула — резаной раной на спине.
Состояние молодого человека было бы куда серьезнее, кабы не заступившийся за него посетитель — он остановил расправу, за которой из-за своих столиков наблюдали по меньшей мере две компании.
Зачинщики драки удалились после того, как их оппонент потерял способность к сопротивлению, найти их стражам порядка пока не удалось.
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