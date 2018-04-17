"Аэрофлот" снова признан любимой иностранной авиакомпанией Китая

"Аэрофлот" во второй раз подряд признали в Китае любимой иностранной авиакомпанией. Почетное звание присвоили на ежегодной премии Flyer Award 2018 в Шанхае. В этом году в голосовании приняли участие около 50 тысяч постоянных клиентов ведущих мировых авиакомпаний. Все они обратили внимание на качество обслуживания "Аэрофлота". На борту идут объявления на китайском языке, есть азиатское меню. На китайском языке работает интернет-сайт "Аэрофлота". Эксперты оценили также молодой авиапарк и пунктуальность пилотов.

Премия проходит при поддержке официального издания Управления гражданской авиации Китая (СААС), китайского государственного информационного агентства "Синьхуа" и ведущего отраслевого журнала China Aviation Magazine. Лучшие из лучших в сфере путешествий определяются экспертным жюри. Свои голоса отдают и часто летающие пассажиры. Среди победителей разных лет — ведущие мировые перевозчики и авиакомпании с высшим международным уровнем сервиса – "пять звезд" - от консалтинговой компании Skytrax.

"Аэрофлот" удержал топовую позицию благодаря высокому качеству сервиса, доступным тарифам и удобным стыковкам в базовом аэропорту Шереметьево – участнике программы China Friendly.

Генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Виталий Савельев подчеркивает, что это знаковое достижение. "Это очередное подтверждение эффективности нашей стратегии в Китае – ключевом для нас рынке. Мы рады, что китайские пассажиры по достоинству оценивают премиальный уровень нашего продукта и выбирают нас для своих путешествий в Россию и по всему миру", – отметил Савельев. По его словам, "Аэрофлот" продолжит наращивать свои усилия в Китае, в том числе за счет стимулирования туристического потока и расширения транзита между Европой и Азией через Москву.

Удобная маршрутная сеть "Аэрофлота" включает четыре ключевых пункта в Китае – Пекин, Шанхай, Гонконг и Гуанчжоу. Авиакомпания постоянно развивает спектр услуг, ориентированных на китайский рынок. Летом 2017 года ведущий российский перевозчик заключил соглашение о партнерстве с Alipay – самой популярной в Китае платежной системой.