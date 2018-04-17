В Кремле надеются, что Telegram вернется

В Кремле надеются, что когда Telegram выполнит условия суда, мессенджер сможет вернуться к работе на территории России.

"В решении (суда) говорится, что блокировка будет продолжаться до тех пор, пока не будут выполнены необходимые условия. Мы надеемся, что когда-то эти условия будут выполнены мессенджером, и он вернется", — сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом он отметил, что оценивать эффективность блокировки не входит в компетенцию Кремля.

"Естественно, мы рассчитываем на то, что со временем эта ситуация будет всеми необходимыми техническими средствами отрегулирована. Так, чтобы с одной стороны, исполнялось решение суда, а с другой стороны, это никак не затрагивало бы какие-либо другие функции или сервисы, программы или приложения в Интернете", — пояснил Песков, передает "Интерфакс".

Таганский суд Москвы удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке мессенджера 13 апреля. Причиной данного решения стал отказ Telegram предоставить Федеральной службе безопасности ключи для дешифровки сообщений.

16 апреля Роскомнадзор направил операторам связи информацию об ограничении доступа к Telegram. Как сообщил накануне глава ведомства Александр Жаров, уже заблокировано 9 тысяч собственных IP-адресов мессенджера. Под раздачу попали и около 600 тысяч IP-адресов сервиса Amazon, так как Telegram начал использовать их, чтобы обойти блокировку в России.