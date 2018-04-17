Хоккейный "Металлург" созглавил тренер сборной Чехии Яндач

Двукратные обладатели Кубка Гагарина их магнитогорского "Металлурга" назвали имя нового главного тренера команды. В ближайшие два сезона с хоккеистами Магнитки будет работать Йозеф Яндач, который работает с национальной сборной Чехии.

При этом кроме Яндача, который возглавит главную команду Магнитогорска, в штаб "металлургов" в качестве старшего тренера вошел Виктор Козлов, а ассистентом тренера стал Иржи Калоус, помогающий Яндачу и в сборной. Контракты с ними также рассчитаны на два ближайших года.