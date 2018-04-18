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18 апреля 201813:22

В России создадут сеть цифровых исследовательских институтов

Быстрее перейти к "открытой модели" российской науке, повысив эффективность использования результатов исследований, позволит создание цифровой платформы. Меморандум о создании Евразийского консорциума "Прикладная наука" для управления сетью общественных цифровых исследовательских институтов (DRnD Network) был принят на Международном стратегическом форуме по интеллектуальной собственности IPQuorum 2018, состоявшемся в середине апреля в Калининградской области.

На площадке форума собралось свыше 1000 экспертов из более чем 30 стран, которые обсудили самые острые отраслевые и межотраслевые проблемы.

IPQuorum стал одним из значимых и наиболее масштабных мероприятий мировой сферы интеллектуальной собственности. В ходе двухдневного мероприятия был подписан ряд соглашений о стратегическом сотрудничестве между ведущими национальными и зарубежными компаниями, которые развиваются за счет создания и использования интеллектуальной собственности.

На площадке форума Ассоциация IPChain, Ассамблея народов Евразии, Российское профессорское собрание и Федерация интеллектуальной собственности объявили о создании Евразийского консорциума "Прикладная наука". Основная задача новой организации – создание и координация сети Общественных цифровых исследовательских институтов (DRnD Network).

"Общественные цифровые исследовательские институты – реальный ответ на внешние вызовы – во всем мире наука переходит к другим формам организации работы над проектами. Мы же, к сожалению, сильно отстали в части возможностей создания мультидисциплинарных коллективов, которые ориентированы на конкретные сферы применения научного знания – персонализированную медицину, современных цифровых производств, развитие транспортной системы страны. Такая трансформация, да и направления работы институтов обозначены в Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, не так давно утвержденной президентом России", — отметил вице-президент по науке и инновациям Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев.

По его словам, задача этих институтов, не только по-новому запускать и реализовать комплексные научно-технические проекты, но и формировать новую культуру проведения исследований, искать востребованные, перспективные направления и способы применения результатов.

По мнению председателя Российского профессорского собрания Владислава Гриба, "с помощью DRnD Network будет организовано профессиональное общение представителей науки, а также поиск возможностей использования результатов научных исследований и достижений".

"Мы уверены – цифровые исследовательские институты способны эффективно развивать человеческий капитал и менять культуру в научно-технологической сфере, дать возможность профессорам тратить время на науку, а не на бумаги, и главное – достойно зарабатывать на результатах своего труда", — подчеркнул Владислав Гриб.

Как сообщили в Ассоциации IPChain, отличительной особенностью общественного цифрового исследовательского института является то, что они создаются в виде цифровой платформы, которая берет на себя рутинные и административные функции. DRnD Network расширяет возможности существующих НИИ и университетов. Использование цифровой платформы позволит минимизировать издержки на содержание институтов не только за счет "роботизированной" администрации, но и за счет интеграции с государственными информационными системами и автоматического представления различных отчетов и данных о результатах.

Цифровые институты в перспективе образуют уникальную сеть – DRnD Network, которая сможет выделять и создавать "сквозные технологии". При этом будет обеспечена абсолютная прозрачность творческого вклада каждого участника и, как следствие – справедливое вознаграждение. Прозрачность управления результатами от идеи до допатентной и патентной стадии решается подключением к национальной сети транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности IPChain.

"Общественный цифровой исследовательский институт – беспрецедентная для России структура. Для эффективного управления сетью таких институтов принято решение о создании Евразийского цифрового консорциума "Прикладная наука", — заявил президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский.

По его словам, "это позволит сформировать сложную сетевую структуру, использовать модель филиалов для развития конкретных институтов с определённым профилем деятельности, даст учёным возможность работать в институтах удаленно — независимо от места проживания или основного места работы". Он добавил, что институты также позволят заключать договоры на исследовательскую или экспертную деятельность, участвовать в получении грантов, обеспечивать доступ к исследовательской инфраструктуре.

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