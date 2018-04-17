МЧС: "Зимняя вишня" загорелась из-за короткого замыкания в светильнике

Причиной пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" стало замыкание в проводке светильника.

"По нашему представлению, мы имеем дело с коротким замыканием большого переходного сопротивления и перегрузки частей светильника. Мы не знаем, что именно, но причина там", — сообщил директор Департамента надзорной и профилактической деятельности МЧС России Ринат Еникеев.

Он также подчеркнул, что в здании были нарушены все нормы пожарной безопасности.

"Если бы эвакуационные выходы были открыты, если бы сработала система оповещение о пожаре, то люди через 2 минут 45 секунд смогли бы эвакуироваться из здания", — посетовал представитель МЧС, передает "Интерфакс".

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Жертвами ЧП стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что удалось установить высокопоставленное должностное лицо, запретившее проводить проверку противопожарных систем в торговом центре "Зимняя вишня".