Павел Дацюк продолжит играть за СКА

Капитан сборной России Павел Дацюк продлит контракт со СКА из Санкт-Петербурга еще на один год. Подписание договора ожидается сразу после завершения чемпионата мира по хоккею.

"Спорт-Экспресс" со ссылкой на агента хоккеиста сообщил, что 38-летний Павел Дацюк решил продлить контракт со СКА, а стало быть и свою славную карьеру. Дацюк, выигравший в феврале Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане, собирается выступить на чемпионате мира в Дании, после чего продлит контракт с клубом.

Павел Дацюк перешел в СКА в 2016 году из "Детройт Ред Уингз2, где отыграл 15 сезонов. В 2017 году Дацюк в составе СКА выиграл Кубок Гагарина. Павел является победителем четырех главных хоккейных турниров – Олимпиады, чемпионата мира, Кубкка Стэнли и Кубка Гагарина.