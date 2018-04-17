Демонстранты заблокировали центр Еревана

В Ереване продолжаются хаотичные акции протеста сторонников оппозиции, выступающих против назначения экс-президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра страны, передает "Интерфакс".

Активисты блокируют улицы, мосты, после вмешательства спецподразделений полиции дороги ненадолго открываются, после чего снова блокируются протестующими.

Депутат парламента Армении, руководитель протестного движения Никол Пашинян вместе со своими сторонниками продолжает удерживать блокированными ряд зданий госорганов, в частности, МИД, Миндиаспоры, Генпрокуратуру.

При этом в МЧС Армении сообщили о полученном ложном сообщении о взрывном устройстве, установленном возле здания мэрии Еревана.

Сотрудники полиции Армении во вторник доставили в отделения в Ереване 80 активистов оппозиции, передает ТАСС.

В минувший понедельник произошли столкновения между сотрудниками полиции и манифестантами, в которых пострадали десятки людей, 12 человек остаются в больницах. Прилегающий к площади Франции проспект Баграмяна, где расположено здание парламента Армении, блокирован силами полиции, стянута спецтехника. Во вторник в парламенте должно пройти голосование по выборам премьер-министра.