В Москве простились с Андреем Невраевым, сыгравшим в десятках популярных сериалов

В Николо-Архангельском крематории в Москве 17 апреля простились с актером Андреем Невраевым. Он ушел из жизни 14 апреля в возрасте 69 лет, сообщает сайт телеканала "Россия 1".

Актер известен телезрителям по ролям в таких известных сериалах, как "Каменская", "Марш Турецкого", "Бедная Саша", "Простые истины", "Штрафбат", "Гибель империи", "София" и других кинолентах.

Андрей Невраев родился и вырос в Екатеринбурге 21 декабря 1949 года. В 1970 году получил диплом об актерском образовании.

Будучи студентом, юноша играл в спектаклях Свердловского театра юного зрителя. Позже работал в труппах ведущих театров Омска и Новосибирска.

В Москву Андрей Невраев перебрался в самый разгар перестройки. Талантливому актеру удалось поступить на службу в один из лучших театров Москвы – Театр имени Ермоловой. Позже артист перешел в труппу нового театра Армена Джигарханяна.