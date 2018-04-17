Греф: отключение Сбербанка от SWIFT - не в поле моего понимания вероятности

Вероятность отключения РФ от SWIFT и включения Сбербанка России в санкционный список Минфина США мала. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф. По его мнению, нужно исходить из более прагматичного сценария.

"Мне кажется, вероятность отключения от SWIFT, попадание в санкционный список SDN — пока они находятся не в поле моего понимания вероятности", — сказал Греф.

По его словам, пока еще рано рассматривать варианты, что делать в той или иной ситуации, и нужно надеяться на то, что "до таких степеней крайности геополитика не дойдет". Вместе с тем, как сообщает "Интерфакс", Греф добавил, что "никогда не говори "никогда".

Сегодня президент России Владимир Путин провел совещание с главами ЦБ, МЭР, Минфина. Это первое в таком составе обсуждение ситуации в экономике после санкций США, введенных 6 апреля. Между тем США анонсировали введение новых санкций в отношении России.