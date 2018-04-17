"Бесполезные" иммунные клетки оказались секретным оружием против самых коварных патогенов
Не все иммунные клетки одинаково полезны. Такого мнения долгое время придерживались учёные. Они полагали, что одна из популяций клеток в составе защитной системы организма ему не особо нужна.
Дело в том, что эти клетки, входящие в группу B-лимфоцитов, постоянно пребывают в "сонном" состоянии. Но это, по словам специалистов, даже к лучшему: если бы клетки были активными, они несли бы один лишь вред, поскольку в них заложен генетический механизм выработки антител для атаки "родных" тканей организма.
Однако новая работа австралийских исследователей опровергла это мнение и доказала реальную пользу "дремлющих" иммунных клеток. По данным команды из Института медицинских исследований Гарвана, на самом деле класс клеток, о котором идёт речь, – это своего рода секретное оружие нашего иммунитета.
"Большой вопрос заключается в том, почему эти клетки вообще существуют, да ещё и в таких больших количествах. Почему организм содержит клетки, чьи антитела представляют реальный риск для здоровья, а не уничтожает их?", — рассуждает автор работы профессор Кристофер Гудноу (Christopher Goodnow). Кстати, именно он около 30 лет назад помог открыть новый тип В-лимфоцитов.
Вместе с коллегами иммунолог провёл ряд экспериментов, используя животные модели – мышей. Исследователи активировали "сонные" B-клетки и наблюдали, как они ведут себя в организме, подвергающемся тем или иным атакам.
Оказалось, что при наличии аутоиммунного заболевания "разбуженные" клетки и правда начинали наносить тканям и органам вред (поэтому их также называют аутореактивными).
Однако в том случае, если на организм начиналась атака извне, эти клетки незамедлительно вступали в бой. В-лимфоциты перепрограммировали свои антитела, заставляя их "переключать внимание" с собственных тканей организма на внешних захватчиков. При этом мощность иммунного ответа увеличивалась в невероятные пять тысяч раз.
Такого рода ситуативная адаптация является новым, не изученным ранее иммунным механизмом, который меняет существующие представления о нашей защитной системе, пишут учёные.
По их словам, это открытие проложит путь к созданию новых вакцин против ВИЧ, а также кампилобактериоза и других серьёзных болезней, для которых пока что нет эффективных лекарств: патогены успешно скрываются от иммунной системы, имитируя биоматериал организма. Лишь В-лимфоциты могут распознать такой вирус или бактерию, поясняют авторы.
"Мы показали, что эти "дремлющие" клетки действительно имеют решающее значение. Они не просто не засоряют иммунную систему, но предоставляют оружие для борьбы с захватчиками, чья тактика "волк в овечьей шкуре" делает бессильными другие иммунные клетки", — поясняет соавтор работы Дебора Бернетт (Deborah Burnett).
Кроме того, специалисты также продемонстрировали, что изменить генетический механизм выработки антител в B-лимфоцитах возможно и в лабораторных условиях. Для этого требуется всего три изменения ДНК: первое направлено на то, чтобы "отвадить" антитела от атак на собственные ткани, и ещё два нужны для того, чтобы направить иммунный ответ на конкретного врага.
"Теперь мы знаем, что каждая иммунная клетка драгоценна, когда дело доходит до борьбы с вторжением микробов", – заключает Гудноу.
По его мнению, раскрыты ещё далеко не все секреты иммунной системы, и другие её механизмы также можно будет в будущем использовать для создания новых медицинских стратегий.
Научная работа с более подробным описанием открытия была опубликована в журнале Science.
Напомним также, что сегодня активно развивается иммунотерапия – методы лечения болезней при помощи собственных иммунных клеток организма. Её используют в борьбе с онкологией, диабетом, аллергией.
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