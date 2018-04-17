Лёд "угнал" два дебаркадера с людьми в Самаре

Ледовый поток оторвал от берега и унес вниз по течению два дебаркадера в Самаре. Нескольким сотрудникам не удалось вовремя вернуться на твердую землю, так что они вынуждены были отправиться в свободное плавание по Волге. Очевидцы сняли на видео момент ледового натиска.

Инцидент произошел во второй половине дня понедельника, 16 апреля. Первым пошел дебаркадер "ЭкоВолга": на кадрах видно, как скопившийся лед сносит мостки и оттесняет плавучую платформу, срывая тросы и вырывая трубы. По пути "ЭкоВолга" зацепила пришвартованный у бассейна дебаркадер ЦСКА и утащила его за собой.

В обоих случаях на плавсредствах остались люди, которые попросту не успели вернуться на берег. На записи видно, как мужчина попытался покинуть дебаркадер, но вовремя сообразил, что вместо суши окажется в ледяной воде, и вернулся на борт.

Спустя несколько часов буксировщики доставили "беглые" платформы в район порта на стрелке рек Волги и Самары. Оба дебаркадера получили серьезные повреждения.