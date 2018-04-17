Британская библиотека опубликовала сотни записей дикой природы начала XX века

Представители Британской библиотеки опубликовали 268 записей звуков дикой природы, которые были сделаны в 1930-е – 1950-е годы. На сайте библиотеки, среди прочего, можно послушать множество птичьих трелей, вой собаки динго, лай песца и звуки, которые издают ламы и верблюды.

Опубликованная британцами коллекция в основном составлена из записей, которые сделали немецкий биолог Людвиг Кох и датский орнитолог Карл Вайсманн.

Первую запись птичьего пения Кох сделал в 1858 году с помощью фонографа Эдисона с восковыми цилиндрами, который ему подарил отец. На тот момент немцу было восемь лет.

Датский коллега Коха записывал птичьи голоса с помощью установленных в лесу микрофонов, которые с помощью кабеля были подключены к студии звукозаписи.

Записи на сайте Британской библиотеки можно сортировать по названию коллекции, по алфавиту, автору или году.