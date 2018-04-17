Российские подводники помешали британской подлодке ударить по Сирии
Издание The Times сообщает — британская подлодка Astute собиралась выпустить крылатые ракеты по объектам в Сирии — из восточной части Средиземного моря. Но помешали российские моряки. По данным британских журналистов в сторону английской субмарины выдвинулись две российские подлодки и заставили её маневрировать.
Гордость британского флота, современная субмарина класса Astute способна нести на борту несколько десятков ракет Tomahawk.
"Предназначены для боевых действий и патрулирования суши, ударам по целям, в том числе расположенным на берегу. Наряду со стратегическими подводными ракетоносцами Vanguard, Astute составляют основу ударной мощи британского флота", — пояснил Игорь Коротченко, главный редактор журнала "Национальная оборона"
Корабль должен был участвовать в массированном ударе по Сирии. Но ему помешали российские подводники, которых поддерживали корабли и самолеты. Об этом сообщает The Times, ссылаясь на источники в Минобороны Британии.
Подлодка британских ВМС, вооруженная крылатыми ракетами, преследовалась как минимум одной, возможно двумя российскими субмаринами. Западные эксперты из-за тихого хода называют их "черными дырами".
Из цепких объятий "черных дыр", по сообщениям СМИ, несчастные британцы не могли вырваться несколько суток. Их, предположительно, преследовали российские субмарины проекта "Палтус" и "Варшавянка".
"Эти лодки предназначены для уничтожения в первую очередь атомных лодок – у них шумность равна практически шуму моря, 45 децибел", — рассказал Михаил Ненашев, председатель общероссийского движения поддержки флота.
Бесшумные и опасные, эти субмарины заставляли британцев постоянно маневрировать, не давая встать на огневую позицию, оказывая психологическое давление на экипаж и капитана, который в итоге приказал ретироваться. Вообще, подлодки Astute, регулярно попадают в разные, порой курьезные, ситуации.
"Были сведения, что садилась на мель, были сведения, что португальские рыбаки ловили ее сетями, были сведения, что одна из подводных лодок повреждала рубку, неудачно нырнув под сухогруз. Определенный злой рок преследует эти лодки такого типа", — отметил Алексей Леонков, военный эксперт, коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества".
Преследует не только злой рок, но и наши подводники. Победа в такой дуэли, по словам экспертов, говорит о том, что российская сторона обладает мощнейшими средствами обнаружения, а субмарины в тандеме с авиацией и кораблями не оставляют шансов тем, кто намерен совершить агрессивные действия в адрес России, и ее союзников.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Американские журналисты не нашли следов химатаки
- Роскомнадзор начал блокировку IP-адресов Amazon из-за Telegram
- Скрипали были отравлены не газом, а жидкостью
- Российские подлодки помешали британцам ударить по Сирии
- Боевик подорвал себя во время операции ФСБ
Самое читаемое
-
Минобороны РФ проанализировало субботний ракетный удар. Штаты или лгут, или недоговаривают
- "Много бранных слов" по делу Скрипалей: Трамп накричал на своих помощников
- Подлодки ВМФ России несколько дней преследовали британскую субмарину у берегов Сирии
- Свадебный кортеж перекрыл федеральную трассу ради танца жениха. Видео
- Преступники из мести расстреляли многодетную мать на глазах родственников
Авто.Вести.Ru
-
Спасибо космосу за это: космические технологии в автопроме
- Volkswagen назвал цену и комплектации нового Touareg для России
- АвтоВАЗ представил "внедорожный" седан Vesta Cross
- Lifan начал продавать в России новый кроссовер
- Смотри, пока не заблокировали: лучшие Telegram-каналы для водителей
Экономика
-
Лавров: РФ пересмотрит прежний отказ Сирии в С-300
- Третья мировая война: ядерная или экономическая?
- Трамп распорядился отложить введение санкций к РФ
- Telegram обошел блокировку в России
- Топ-10 городов Европы с самым ужасным трафиком
Недвижимость
-
Сколько нужно зарабатывать, чтобы платить ипотеку
- Маша Распутина бьется за "несчастную квартиру в Тушине"
- Как правильно взять кредит под залог недвижимости
- Сделать перепланировку: можно и нельзя
- Каждому - свое: что изменит в ЖКХ индивидуальный учет тепла
Вести.Медицина
-
5 вещей, которые дерматологи никогда не делают со своей кожей
- Почему шоколад полезен не только для настроения, но и для здоровья
- Пищевое отравление: 7 продуктов, которых стоит избегать
- Бананы работают лучше, чем спортивные напитки
- Психопат или нет: 20 вопросов, чтобы это определить
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
-
В Москве арестовали женщину, пытавшуюся продать своего ребенка
- Глава владеющего сетью OBI холдинга пропал в Альпах
- Паводок грозит затоплением 112 населенным пунктам Московской области
- Водитель-нарушитель обматерил пенсионерку из-за замечания о парковке
- Операция по спасению одинокого бобра прошла в Москве
Вести.Hi-tech
-
Обзор Sony Xperia XZ2 Compact: миниатюризация без компромиссов
- Марка Цукерберга допросили в Конгрессе США: главные факты
- Хакеры стерли самый просматриваемый клип на YouTube
- Google запланировала масштабный редизайн почты Gmail
- Apple и Google перешли на возобновляемую энергию. Полностью, но не совсем
Вести-Москва
-
Кража космического масштаба: похищена барокамера Гагарина
- В Москве вручили награды полицейским-героям
- Столица поделится с Подмосковьем питьевой водой
- Новый ЗАГС в Красногорске открыли прямо к Красной горке
- В столице высадился благотворительный "Десант здоровья"
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Пептидная зубная паста восстановит эмаль и залечит полости в зубах
- Геологи смоделировали формирование ирландской Тропы Великана
- Пористый кремний решит проблему охлаждения электроники
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Русская модель отказала в любви арабскому олигарху и села в тюрьму
- Почему свадьба Александра Фатюшина разозлила Наталью Гундареву
- "Ты не мужик!": за что директор известного музыканта убил тещу?
- Бывшая любовница Караченцова хочет забрать его в Париж
Телеканал "Культура"
-
Названо имя нового худрука "Табакерки"
- Михаила Угарова проводили в последний путь аплодисментами
- 24 года без Курта Кобейна. Видео
- В ЦДХ покажут работы Бэнкси