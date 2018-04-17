Алла Будницкая вспомнила о "подстолье" с маршалами СССР и селёдке перестройки

По событиям из жизни актрисы Аллы Будницкой можно писать сценарий для сериала. В ней и яркие роли в кино, и 58 лет крепкого супружества в любви и сотворчестве с режиссером Александром Орловым, и знакомство и дружба с самыми знаменитыми людьми.

Ее дядя дружил с Шаляпиным, мама шила Анастасии и Марианны Вертинских, саму Будницкую связывает дружба с Аллой Пугачевой, она пекла пирожки для самого Марчелло Мастроянни и делит дачу с Лией Ахеджаковой.

В детстве же ее баловали все самые известные советские маршалы. Более того: Алле разрешали забираться под стол во время их обедов в советской военной администрации в Германии: мать Аллы заведовала особняком, в котором встречались крупные военачальники СССР, когда бывали в этой стране.

Позже, став актрисой, Алла снималась в таких известных фильмах, как "Вокзал для двоих", "Гараж", "Женщина, которая поет".

Конечно, были и тяжелые моменты в жизни: Алла Будницкая пережила клиническую смерть, после тяжелейшей операции лишилась возможности иметь детей и вырастила дочь трагически погибшей в пожаре подруги – актрисы Микаэлы Дроздовской.

"Мама умерла. Теперь ты будешь моей мамой", – сказала ей семилетняя девочка Дарья Дроздовская, которая впоследствии тоже стала актрисой. Тогда муж Александр Орлов поддержал супругу, и они воспитали девочку, как родную дочь.

Тяжелейшими, как и для многих советских актеров, выдались 1990-е. В программе "Судьба человека" Будницкая вспоминает, как спасло их семью от голода предложение знакомого, который открыл ресторан.

Она и приглашенные ею – также безработные в те лихие годы – знаменитые советские актеры чистили селедку и картошку, забирали домой нетронутую посетителями еду, и это помогло им тогда выжить.

Стараниями Будницкой этот ресторан стал одним из самых модных и вкусных мест столицы. Именно здесь Филипп Киркоров и Алла Пугачева праздновали помолвку, а Никита Михалков однажды попросил Будницкую подготовить прием для Марчелло Мастроянни, с которым Будницкая снималась в "Подсолнухах".

Были в те годы и часы, проведенные за вязанием. На деньги, вырученные за кофточки, которые вязала Будницкая и продавала за рубежом, они с Лией Ахеджаковой смогли построить один на двоих загородный дом.

Почему Будницкую после провала во ВГИК позже туда позвали сами, как она познакомилась с супругом – режиссером Орловым, какими словами вспоминает Мастроянни пирожки актрисы и другие яркие факты своей удивительной судьбы Алла Зиновьевна поведала Борису Корчевникову в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".