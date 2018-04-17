"Манчестер Юнайтед" назвал цену на Погба

"Манчестер Юнайтед" подтвердил готовность расстаться с французским полузащитником Полем Погба. Самый титулованный клуб Англии готов продать француза за 103 миллиона евро.

У Погба возник конфликт с главным тренером Жозе Моуринью. Скорее всего французу придется уйти из команды. "Манчесте Юнайтед" готов продать 25-летнего футболиста за 103 миллиона евро, ту сумму, которую "МЮ" заплатил за Погба "Ювенусу".

Поль Погба входил в состав "Манчестер Юнайтед" в 2009-13 годах, после чего бесплатно ушел в "Ювентус". Там француз стал ведущим игроком. В 2016 году "Манчестер Юнайтед" верул Поля за 103 миллиона евро.