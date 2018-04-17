Канатная дорога на Воробьевых горах готовится к тестовому запуску
В столице готовятся к тестовому запуску канатной дороги, которая свяжет стадион "Лужники" со смотровой площадкой на Воробьевых горах. Над Москвой-рекой уже натянуты гигантские тросы, протяженность дороги составит почти 740 метров. Вскоре рабочие приступят к монтажу кабин.
Стальные тросы натянули и закрепили, смонтирована вся сложная механическая часть — сердце канатной дороги. Скоро эти колеса, шарниры и пружины приведут в движение. Буквально через несколько дней здесь начнутся пуско-наладочные работы, и над Москвой-рекой проплывут (в тестовом режиме) кабины канатной дороги. Дорогу планируют запустить к чемпионату мира по футболу.
"Мы попадаем в основной холл станции "Лужники". Справа можно будет купить билеты. Покупаем билет, подходим к турникетам, прикладываем карточку, поднимаемся по лестнице и оказываемся на платформе", — показывает Андрей Рабец, председатель координационного совета по реконструкции спортивного комплекса "Воробьевы горы".
Для тех, кому по лестнице подняться сложно, работают лифты. Зона посадки: на этом участке кабины будут замедлять ход, пассажиры смогут с комфортом, не торопясь, войти внутрь.
На Воробьевых горах, как на альпийских склонах, все оборудование швейцарского производства. А вот кабины больше напоминают салоны суперкаров — разработкой занималась компания Porsche: панорамные окна, крепления для горнолыжного снаряжения и велосипедов и новые, невероятные виды на Москву.
Рабочие заканчивают внутреннюю отделку. Перед посадкой на подъемник пассажиры смогут перекусить в зоне фудкорта. Финальный дизайнерский штрих — портрет столицы. На стену художник переносит самые узнаваемые московские памятники.
"Храм Василия Блаженного, памятник Минину и Пожарскому, башни Кремля, Спасская башня", — рассказывает художник Александра Большакова.
Станция "Лужники". Всего их будет три — еще "Улица Косыгина" и "Воробьевы горы". Посетители смогут выйти на другом берегу реки или подняться выше на смотровую площадку. Зимой здесь заработают детская спортивная школа и горнолыжный спуск. Предусмотрены открытые, четырехместные кресла для лыжников и сноубордистов.
А еще по канатной дороге спортсмены будут подниматься к большому трамплину, который скоро вернется на Воробьевы горы. Старый снесли. Он не отвечал ни современным требованиям безопасности, ни спортивным нормам. На его месте построят новый, он станет частью единого спортивного комплекса.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Американские журналисты не нашли следов химатаки
- Роскомнадзор начал блокировку IP-адресов Amazon из-за Telegram
- Скрипали были отравлены не газом, а жидкостью
- Российские подлодки помешали британцам ударить по Сирии
- Боевик подорвал себя во время операции ФСБ
Самое читаемое
-
Минобороны РФ проанализировало субботний ракетный удар. Штаты или лгут, или недоговаривают
- "Много бранных слов" по делу Скрипалей: Трамп накричал на своих помощников
- Подлодки ВМФ России несколько дней преследовали британскую субмарину у берегов Сирии
- Свадебный кортеж перекрыл федеральную трассу ради танца жениха. Видео
- Преступники из мести расстреляли многодетную мать на глазах родственников
Авто.Вести.Ru
-
Спасибо космосу за это: космические технологии в автопроме
- Volkswagen назвал цену и комплектации нового Touareg для России
- АвтоВАЗ представил "внедорожный" седан Vesta Cross
- Lifan начал продавать в России новый кроссовер
- Смотри, пока не заблокировали: лучшие Telegram-каналы для водителей
Экономика
-
Лавров: РФ пересмотрит прежний отказ Сирии в С-300
- Третья мировая война: ядерная или экономическая?
- Трамп распорядился отложить введение санкций к РФ
- Telegram обошел блокировку в России
- Топ-10 городов Европы с самым ужасным трафиком
Недвижимость
-
Сколько нужно зарабатывать, чтобы платить ипотеку
- Маша Распутина бьется за "несчастную квартиру в Тушине"
- Как правильно взять кредит под залог недвижимости
- Сделать перепланировку: можно и нельзя
- Каждому - свое: что изменит в ЖКХ индивидуальный учет тепла
Вести.Медицина
-
5 вещей, которые дерматологи никогда не делают со своей кожей
- Почему шоколад полезен не только для настроения, но и для здоровья
- Пищевое отравление: 7 продуктов, которых стоит избегать
- Бананы работают лучше, чем спортивные напитки
- Психопат или нет: 20 вопросов, чтобы это определить
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
-
В Москве арестовали женщину, пытавшуюся продать своего ребенка
- Глава владеющего сетью OBI холдинга пропал в Альпах
- Паводок грозит затоплением 112 населенным пунктам Московской области
- Водитель-нарушитель обматерил пенсионерку из-за замечания о парковке
- Операция по спасению одинокого бобра прошла в Москве
Вести.Hi-tech
-
Обзор Sony Xperia XZ2 Compact: миниатюризация без компромиссов
- Марка Цукерберга допросили в Конгрессе США: главные факты
- Хакеры стерли самый просматриваемый клип на YouTube
- Google запланировала масштабный редизайн почты Gmail
- Apple и Google перешли на возобновляемую энергию. Полностью, но не совсем
Вести-Москва
-
Кража космического масштаба: похищена барокамера Гагарина
- Канатная дорога на Воробьевых горах готовится к тестовому запуску
- Титан вместо гипса: хирурги осваивают новую технологию остеосинтеза
- Историческое здание "Современника" переживает второе рождение
- Бездомные оккупировали столичные дворы и детские площадки
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Пептидная зубная паста восстановит эмаль и залечит полости в зубах
- Геологи смоделировали формирование ирландской Тропы Великана
- Пористый кремний решит проблему охлаждения электроники
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Русская модель отказала в любви арабскому олигарху и села в тюрьму
- Почему свадьба Александра Фатюшина разозлила Наталью Гундареву
- "Ты не мужик!": за что директор известного музыканта убил тещу?
- Бывшая любовница Караченцова хочет забрать его в Париж
Телеканал "Культура"
-
Названо имя нового худрука "Табакерки"
- Михаила Угарова проводили в последний путь аплодисментами
- 24 года без Курта Кобейна. Видео
- В ЦДХ покажут работы Бэнкси