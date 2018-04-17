Украинский политолог Соскин воззвал к арийским корням ради переназвания Крыма

Бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы, экономист и политолог Олег Соскин выступил в эфире одного из украинских каналов с призывом вернуть городам Крыма и самому полуострову "генетические, праславянские, арийские названия".

При этом он заявил, что "они испокон были нашими (по его мнению — украинскими) территориями".

В эфире телеканала ZIK политолог вспомнил, что, например, Корсунь назывался Херсонес Таврический, а полуостров — Таврида. "Почему-то его Крымом называют", — сетует Соскин.

Экс-советник Кучмы также заявил о необходимости "немедленно разорвать договор о дружбе с Россией" и прекратить все дипломатические отношения между нашими странами.

По его словам, отсутствие подобных действий свидетельствует о "пророссийской" направленности всей киевской власти "с его антиконституционной администрацией", передает РИА Новости.

Крым воссоединился с Россией в 2014 году после референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ.