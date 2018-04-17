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Открытие и изучение ископаемых останков древних животных 53 минуты назад
Водоросль-каракатицу назначили рыбой: палеонтологи снова пересмотрели природу загадочной окаменелости
Палеонтологи снова изменили мнение о природе ископаемого Platylithophycus cretaceum возрастом около 80 миллионов лет. Теперь предлагается считать его останками хрящевой рыбы. Впрочем, на сей раз у учёных есть веские основания в виде данных о химическом составе и микроскопической структуре образца. Результаты работы опубликовали в издании Journal of Paleontology Эллисон Бронсон (Allison Bronson) и Джон Мейси (John Maisey) из Американского музея естествознания.
Экземпляр длиной около 45 сантиметров и шириной около 25 сантиметров был много десятилетий назад найден в формации Ниобрара в Канзасе, США. Это геологическое образование изобилует останками рыб, обитавших в Западном внутреннем море, плескавшемся на месте этого региона в меловом периоде.
В 1948 году окаменелость классифицировали впервые. Тогда учёные посчитали, что это зелёная водоросль. Гексагональные структуры были приняты за "листья", а нитевидные структуры – за часть "стебля". Мы заключаем эти слова в кавычки, поскольку водоросли имеют в лучшем случае лишь внешние подобия названных органов.
В 1968 году природа P. cretaceum была пересмотрена. Исследователи предложили считать ископаемое останками каракатицы, основываясь в основном на текстурном сходстве образца с костью каракатицы – внутренней раковиной этих моллюсков. В таком случае это оказались бы древнейшие известные останки каракатицы.
"В палеонтологической истории есть много примеров временно не установленных таксонов, в том числе папоротники, которые когда-то считались губками, и зубы двоякодышащей рыбы, считавшиеся грибами, – признаётся Бронсон. – В этом случае ошибочная идентификация произошла не из-за отсутствия технологий в то время. Учёные, знакомые со структурой хряща, могли легко увидеть, что это хрящевая рыба. Исследователи использовали разумные аргументы для своих интерпретаций, но не заглянули за пределы своих областей".
Впрочем, дело оказалось не только в знаниях о структуре хряща. Важно, что в обоих более ранних исследованиях считалось, будто минеральная часть ископаемого состоит из карбоната кальция. Однако химического анализа тогда не провели.
Бронсон и Мейси решили исправить это упущение. Они подействовали на окаменелость слабым раствором кислоты. Не обнаружив никакой реакции, исследователи заключили, что в качестве минерала выступает не карбонат, а фосфат кальция.
Это соединение обычно не встречается в водорослях и раковинах моллюсков. Зато из него состоит минеральная часть наших костей и зубов. Фосфат кальция содержат и скелеты хрящевых рыб, таких как современные акулы.
И действительно, изучив под микроскопом уже упомянутые гексагональные структуры, учёные идентифицировали их как мозаичный кальцинированный хрящ, который встречается как у ископаемых, так и у вполне современных хрящевых рыб.
Ранее описанные "нити" оказались фрагментами жаберных дуг. В ископаемом нашлись также жаберные тычинки и другие анатомические детали жабр.
"Мы считаем, что это была довольно большая хрящевая рыба, возможно, схожая с живыми фильтрами, такими как манты и мобулы, – говорит Мейси. – Это потенциально расширяет диапазон разнообразия в фауне Ниобрары".
Поясним, что названные палеонтологом рыбы – это скаты, которые фильтруют морскую воду, вылавливая зоопланктон и мелкую рыбёшку. Поэтому учёный и называет их живыми фильтрами.
Между тем одних только фрагментов жабр недостаточно, чтобы решить, идёт ли речь о ранее неизвестном виде или об одном из уже знакомых палеонтологам. Поэтому загадочная рыба будет пока носить видовое название, данное ей как растению.
Напомним, что ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писали об окаменелости, вызывавшей споры на протяжении 70 лет, и о том, как микроскопические ископаемые кембрия нашли своих "родителей". Кстати, порой окаменелости дурачат палеонтологов "намеренно", потому что в древности обманывали своих естественных врагов.
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