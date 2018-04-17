Twitter на час перестал работать по всему миру

Минимум на 50 минут по всему миру полностью прекратила работу социальная сеть Twitter. Не работает ни веб-интерфейс, ни API соцсети. При этом на странице twitter.com выводится следующий текст:

"Техническая ошибка. Спасибо за сообщение о неисправности. В ближайшее время мы устраним проблему и приведен систему в рабочее состояние".

Разработчики Twitter при этом пока никак не объясняют причину выхода социальной сети из строя. На сайте status.twitter.com просто сообщается о факте падения сервиса: "Twitter упал". При этом связано ли это с блокировкой адресов Amazon, пока не подтверждено. Проблемы с работой социальной сети в США, Японии, в Европе и России зафиксировал сайт downdetektor, специализирующийся на отслеживании сбоев.

Между тем Роскомнадзор блокирует динамические адреса, которые использует мессенджер Telegram. В результате о проблемах с доступом в разное время сообщали Viber и другие сервисы.

При этом Роскомнадзор открыл горячую линию для того, чтобы отслеживать ситуацию с сайтами, которые якобы заблокированы из-за действий регулятора. Но после введения в строй горячей линии упал сам сайт Роскомнадзора. На Роскомнадзор с ночи 17 апреля идет мощная DDoS-атака. И хотя Ростелеком заявляет о том, что все атаки отбиты, сайт в данный момент прочно лег.

Между тем, самопроизвольно разблокировались несколько ранее заблокированных сайтов, среди которых, например, RuTracker.