Болельщик, бросивший петуха на скамейку "Луча", не сможет посещать стадион полгода

КДК рассмотрел эпизод матча ФНЛ между воронежским "Факелом" и "Лучом-Энергией" из Владивостока. Болельщик гостей бросил живого петуха на скамейку запасных "Луча".

Эта акция стала эпизодом противостояния болельщиков приморской команды и тренера Александра Григоряна. Конфликт длится уже несколько месяцев. Григорян однажды назвал часть болельщиков петухами. Возможно, это и повлекло за собой инцидент в Воронеже.

Председатель КДК РФС Сергей Григорьянц рассказал ТАСС о решениях, вынесенных по поводу случившегося. " Из сектора 4 болельщик бросил животное — петуха. Данный болельщик, который бросил петуха, был задержан и доставлен в полицию. Он был идентифицирован. Сегодня поступили сведения, что он оштрафован на пять тысяч рублей и ему полгода запрещено посещать футбольные матчи", — сказал Григорьянц.

Глава КДК сообщил о наказании, вынесенному приморскому клуба за поведение болельщиков. За скандирование, за нарушение общественного порядка, направленные на унижение достоинства человека, "Луч-Энергия" оштрафован на 50 тысяч рублей и наказан условно проведением ближайшего домашнего матча без зрителей. Испытательный срок до конца сезона.