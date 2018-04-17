На стоянке на северо-востоке Москвы сгорели 9 машин

Девять машин сгорели на открытой автостоянке на северо-востоке Москвы рядом с МКАД. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, возгорание произошло на открытой площадке на 92-м километре Московской кольцевой автодороги. По предварительным данным, сгорели легковые автомобили. К настоящему моменту пожар ликвидирован.

ГУ МЧС России по Москве информацию о пожаре подтвердили.