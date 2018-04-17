Капитан Росгвардии попытался отобрать права у водителя во время дорожного конфликта

В сети размещено видео хамского поведения капитана Росгвардии – по предварительной информации, инцидент, запечатленный камерой мобильного телефона, произошел в подмосковной Балашихе.

На кадрах видно, как мужчина в форме подошел к автомобилю "Ока", в котором находился автор видео.

"Ты че, попутал?", — начал диалог офицер, с ходу потребовавший от оппонента передать ему водительское удостоверение, сопровождая свой "запрос" нецензурной бранью.

Судя по всему, капитан выбил из рук оппонента устройство, на которое велась съемка, после чего запись оборвалась и возобновилась только после окончания "беседы", запечатлев машину силовика Toyota Land Cruiser Prado и ее государственный регистрационный номер.

По некоторым данным, причиной дорожной разборки стало то, что сотруднику Росгвардии не понравилась манера вождения мужчина, управлявшего "Окой".

О реакции со стороны официальных представителей ведомства пока не сообщается.