Россия спускает на воду крупнейший в мире стеклопластиковый боевой корабль
Новейший российский минный тральщик проекта 12700 "Иван Антонов" спустят на воду 25 апреля. Торжественная церемония пройдет на "Средне-Невском судостроительном заводе" в Санкт-Петербурге. В ней примут участие представители командования ВМФ России, разработчики и строители корабля, а также Наталья Антонова. Именно в честь ее отца, Героя Советского Союза, назвали новый тральщик, сообщает Министерство обороны РФ.
Проект 12700 – крупнейшие корабли, корпусы которых сделаны полностью их стеклопластика. Это уникальное инженерное решение объясняется тем, что морские мины часто реагируют на металл. Поэтому раньше тральщики приходилось делать либо из дерева, что не очень практично, либо из стали. А ее надо специально "размагничивать", чтобы детонаторы мин ее не замечали.
Материалы вроде стеклопластика лишены этих недостатков. Правда российским инженерам пришлось разработать уникальную технологию вакуумной инфузии. Она позволила создавать столько крупные корабли из композитных материалов. Производство разделено на сколько этапов: сначала стеклоткань укладывают в специальную форму, которая повторяет будущий корпус корабля, потом накрывают герметичной пленкой и выкачивают из-под нее воздух. Одновременно под нее закачивают связующее вещество. Смола равномерно склеивает стекловолокно, и в результате получается монолитный, прочный и легкий корпус тральщика.
Однако одной "незаметности" тральщикам мало. Они еще должны уметь находить мины. Поэтому российские корабли оснастили самыми современными гидроакустическими комплексами. Причем они установлены не только на самом проекте 12700, но и на подводных роботах, которые он несет на борту.
Единственное оружие тральщика – облегченная шестиствольная 30-миллиметровая пушка. Она нужна для уничтожения плавающих на поверхности мин. Это орудие также не совсем обычное: сделано из маломагнитных материалов.
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