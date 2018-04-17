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17 апреля 201819:45

Преступники в балаклавах устроили стрельбу в Одессе

Группа людей в вязанных шапочках устроила стрельбу в Одессе, два человека пострадали.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировала Национальная полиция Украины.

Происшествие произошло на автомобильной стоянке на улице Люстдорфская дорога. Приехав по вызову, стражи порядка увидели группу людей в балаклавах и бронежилетах.

Они бегали по крыше парковки и вели перестрелку из предположительно травматического оружия. Кроме того они использовали шумовые гранаты. Из-за них двое человек попали в больницу. Все стрелки были задержаны и доставлены в полицейский участок.

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