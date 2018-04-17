Сирийская Дума: боевики синтезировали химическое оружие в промышленных масштабах

Эксперты Организации по запрещению химоружия смогли добраться до сирийской Думы и сразу же приступили к работе. Безопасность обеспечивают подразделения российской военной полиции. В освобожденных районах города наши военные специалисты радиационной, химической и биологической защиты обследовали склад боевиков с компонентами и оборудованием для производства отравляющих веществ.

Вниз по узким лестницам и коридорам. Российские офицеры войск радиационной, химической и бактериологической защиты спускаются в цокольный этаж многоэтажке в центре Думы. По соседству огромный склад, внутри стойкий запах аммиака. Целая химическая лаборатория и ингредиенты для синтеза, в том числе и отравляющих веществ. Масштабы промышленные.

"Обнаружены химические вещества, контролируемые Конвенцией о запрещении химоружия. Обнаружены такие вещества как тиодигликоль и диэтаноламин, необходимые для получения сернистого и азотистого иприта. Кроме того, на складе обнаружен баллон с хлором", — говорит специалист войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ в Сирии Александр Родионов.

Этот баллон как две капли воды похож на тот, что был продемонстрирован в ролике о якобы правительственной химической атака в Думе 7 апреля. В подобные емкости боевики закачивали хлор, вывозили в город, а затем представляли все это как атаку сирийской армии. До момента полной готовности к провокации все держалось в строжайшем секрете. Несмотря на то, что лаборатория боевиков была в подвале обычной жилой многоэтажки, о том, что здесь находится, знали лишь немногие.

"Я раньше жил в этом доме. Но однажды боевики всех выгнали отсюда. На улице поставили автоматчиков, иногда даже улицу перекрывали пикапами с пулеметами. Мы не знали, чем они здесь занимаются, но понимали, что это что-то очень важное для них и секретное", — рассказывает местный житель Амер Вазир.

Рядом с домом, где располагалась химическая лаборатория террористов, на земле лежит плакат "Белах касок". Почему- то он оказался именно в этом месте. Больница города Дума стала съемочным павильоном для "касок". Роджан работает здесь санитаром. 7 апреля как раз была его смена. Вот что он рассказывает о том дне: "Мы работали как обычно, поступали пациенты. Диагнозы были обычные, ничего подозрительного. Но вдруг забежали какие-то люди с камерами, начали кричать, что у наших больных химическое отравление. Стали поливать всех водой, все снимали на видео, а потом ушли".

Сегодня же появилась информация о том, что к работе в Думе приступили международные эксперты Организации по запрещению химоружия. Какие именно объекты они планируют посетить, доподлинно неизвестно, как и то, когда ОЗХО подготовит свой отчет о произошедшем в сирийской Думе.