Новости Политика

Все видео этой рубрики
17 апреля 201820:32 Михаил Антонов

Германии не нравятся претензии Франции на лидерство в Европе

Британская Financial Times пишет: "Медовый месяц Франции и Германии подошёл к концу". И если продолжать в той же стилистике - Меркель больше не очарована идеей Макрона о реформе еврозоны. По версии журналистов того же издания, у канцлера Германии на это свои причины. Сам Макрон, в кулуарах, проявляет уверенность, степень которой иллюстрирует фраза, сказанная им жене одного из журналистов — о том, что он, Макрон — "ровня Путину".

Провал реформы еврозоны, которую в свое время затеяли Берлин и Париж, может привести к распаду франко-германского ядра Евросоюза, и, как следствие к непредсказуемым последствиям для европейской политики. На кону создание централизованной системы управления финансами, механизмов контроля за бюджетной дисциплиной и стабилизации на случай глобальных кризисов, каким мог бы стать европейский валютный фонд. Все это по большей части плоды бурной деятельности французского президента Макрона, которую он развил в отсутствие Германии, занимавшийся много месяцев преодолением внутренней властной неопределенности.

"Нам необходимо определить "дорожную карту", позволяющую достигнуть прогресса в банковском секторе и стремиться к созданию бюджетного потенциала, способствующего стабильности в еврозоне", — заявил Эммануэль Макрон, президент Франции.

Германия не возражала против обсуждения этих планов, но когда ситуация с новым правительством Меркель прояснилась, оказалось, что, по сути, канцлер не готова всерьез рассматривать большинство предложений Макрона. Кроме, пожалуй, механизмов антикризисной санации банков, полагая, что все остальное ведет Германию к почетной роли вечного донора европейского бюджета.

"ХДС/ХСС настаивают на том, чтобы бундестаг имел право голоса в Европейском валютном фонде, а Германия сохраняла своё право вето. Не было поддержано предложение президента Франции Эмманюэля Макрона о создании особого инструмента помощи для слабых стран еврозоны", — оценила ситуацию берлинская Der Tagesspiegel.

Германии нужен решающий голос в европейских финансах. К этому или к полному выхолащиваю реформы Меркель подталкивает верхушка ее партии. Младшие же партнеры по коалиции, социал-демократы, выступают, скорее, за план Макрона.

Вообще, в наметившемся конфликте симпатии европейцев, скорее всего, останутся на стороне президента Франции: кому ж в конец-концов не хочется пощипать богатую Германию. Только ей самой этого не хочется, эгоистке.

"Кажется, что мы наблюдаем за европейской гражданской войной, в которой наши различия и иногда наш национальный эгоизм являются более важными, чем наше объединение с остальным миром. Увлеченность нелиберальными ценностями растет. Есть геополитические угрозы, которые, с каждым днем усиливают ответственность Европы", — заявил Макрон.

А между тем, он уже очень сильно вложился в реформу. Германия обещала подумать над ней предметно в том случае, если во французский социализм таки будет добавлена толика капитализма. Франция соблюдает ограничения по дефициту бюджета, попытки изменить трудовое законодательство и урезать права всесильных профсоюзов периодически приводят к бунтам, и что самое главное — к потере президентского рейтинга. Макрону есть на что обижаться.

Но тайный повод обнаруживается и у Ангелы Меркель: в том, что касается европейского лидерства во внешней политике, амбициозный президент Франции слишком уж тащит одеяло на себя, пользуясь ослаблением позиций канцлера как внутри Германии, так и ее явным охлаждениям с Британией и США. Он вторгается на территорию, где Меркель всегда чувствовала себя первой — отношения с Россией.

"После нашего долгого интервью в воскресенье с президентом Макроном, он пропустил с нами по стаканчику. И тут он подходит к моей жене и начинает говорить о России, а потом заявляет: "Я ровня Путину. Кроме того, Путин меня понимает".

Вот так — ни много ни мало. Financial Times приходит здесь к прелюбопытному выводу.

"По сути, Германия отвергает предложение Макрона по реформе еврозоны. И чтобы насыпать соль на рану, Меркель отказалась участвовать в ударе по Сирии. Франция сейчас находится в ситуации, которую предсказывала Марин Ле Пен: в валютном союзе её голос мало значит, а в геополитике самым надёжным партнёром стала Великобритания".

Конец "франко-германского медового месяца" — констатирует автор. Но что, если вслед за страстью кончится и любовь? Так дело может дойти и до дележа имущества.

Франко-германские противоречия велики. Насколько они непреодолимы станет ясно уже 19 апреля, когда Макрон приедет к Меркель в Берлин. За прошедшее десятилетие, со времен знаменитого Меркози (так окрестили в прессе Меркель и президента Франции Николя Саркози), мир успел привыкнуть к тому, что Франция и Германия всегда говорят одним голосом. Возможно, пришло время потихоньку от этого отвыкать.

Сейчас

21:22

Россия не мешает инспекторам ОЗХО: Захарова о нечистоплотных СМИ

19:39

Преступники в балаклавах устроили стрельбу в Одессе

18:50

Telegram обжаловал свою блокировку

18:11

Российские военные нашли химическую лабораторию боевиков в Думе

17:49

На стоянке на северо-востоке Москвы сгорели 9 машин

16:59

Сайт Twitter перестал работать

16:32

Дуров выплатит личные миллионы админам proxy и VPN

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Сирийская Дума: боевики синтезировали химическое оружие в промышленных масштабах

Сирийская Дума: боевики синтезировали химическое оружие в промышленных масштабах

38 минут назад
Telegram обжаловал свою блокировку

Telegram обжаловал свою блокировку

2 часа назад
Twitter на час перестал работать по всему миру

Twitter на час перестал работать по всему миру

3 часа назад
Мир подошел к опасной черте: Патриарх и Папа приняли совместное заявление

Мир подошел к опасной черте: Патриарх и Папа приняли совместное заявление

4 часа назад
На стоянке на северо-востоке Москвы сгорели 9 машин

На стоянке на северо-востоке Москвы сгорели 9 машин

3 часа назад
В Росгвардии прокомментировали дорожный конфликт с участием своего сотрудника

В Росгвардии прокомментировали дорожный конфликт с участием своего сотрудника

23 минуты назад
10 популярных городов-героев для отдыха на 9 мая

10 популярных городов-героев для отдыха на 9 мая

9 часов назад
Серж Саргсян избран премьер-министром Армении

Серж Саргсян избран премьер-министром Армении

5 часов назад
Звезда сериалов Сергей Фролов может оказаться на улице из-за мошенников

Звезда сериалов Сергей Фролов может оказаться на улице из-за мошенников

2 часа назад
Нужна помощь: Илину Аетбаеву спасет срочная операция на сердце

Нужна помощь: Илину Аетбаеву спасет срочная операция на сердце

16.04.2018 08:35
Экспертное мнение: зачем россиянам йодированная соль

Экспертное мнение: зачем россиянам йодированная соль

11 часов назад
Германии не нравятся претензии Франции на лидерство в Европе

Германии не нравятся претензии Франции на лидерство в Европе

43 минуты назад
Звягинцев вошел в состав жюри Каннского фестиваля

Звягинцев вошел в состав жюри Каннского фестиваля

1 час назад
Преступники в балаклавах устроили стрельбу в Одессе

Преступники в балаклавах устроили стрельбу в Одессе

1 час назад
Генпрокуратура опять обвинила следователей СК в неэффективности

Генпрокуратура опять обвинила следователей СК в неэффективности

2 часа назад
Стивен Спилберг стал первым режиссером, чьи фильмы собрали в прокате более 10 миллиардов

Стивен Спилберг стал первым режиссером, чьи фильмы собрали в прокате более 10 миллиардов

2 часа назад
Лето в апреле: москвичи изнывают от жары в квартирах и транспорте

Лето в апреле: москвичи изнывают от жары в квартирах и транспорте

2 часа назад
Лосиный остров в дыму: кто и зачем "зажигает" в заповеднике

Лосиный остров в дыму: кто и зачем "зажигает" в заповеднике

2 часа назад
В Петербурге умер главный режиссер театра "Балтийский дом"

В Петербурге умер главный режиссер театра "Балтийский дом"

2 часа назад
Россия спускает на воду крупнейший в мире стеклопластиковый боевой корабль

Россия спускает на воду крупнейший в мире стеклопластиковый боевой корабль

3 часа назад
Болельщик, бросивший петуха на скамейку "Луча", не сможет посещать стадион полгода

Болельщик, бросивший петуха на скамейку "Луча", не сможет посещать стадион полгода

3 часа назад
Водоросль-каракатицу назначили рыбой: палеонтологи снова пересмотрели природу загадочной окаменелости

Водоросль-каракатицу назначили рыбой: палеонтологи снова пересмотрели природу загадочной окаменелости

4 часа назад
Украинский политолог Соскин воззвал к арийским корням ради переназвания Крыма

Украинский политолог Соскин воззвал к арийским корням ради переназвания Крыма

4 часа назад
В самолетах появятся спальные салоны и детские площадки

В самолетах появятся спальные салоны и детские площадки

4 часа назад
Франция "пересадит" министров с Telegram на собственный мессенджер

Франция "пересадит" министров с Telegram на собственный мессенджер

4 часа назад
Алла Будницкая вспомнила о "подстолье" с маршалами СССР и селёдке перестройки

Алла Будницкая вспомнила о "подстолье" с маршалами СССР и селёдке перестройки

4 часа назад
В Подмосковье подвыпившая компания заблокировала дорогу и избила водителя. Видео

В Подмосковье подвыпившая компания заблокировала дорогу и избила водителя. Видео

5 часов назад
Российские подводники помешали британской подлодке ударить по Сирии

Российские подводники помешали британской подлодке ударить по Сирии

5 часов назад
Греф: отключение Сбербанка от SWIFT - не в поле моего понимания вероятности

Греф: отключение Сбербанка от SWIFT - не в поле моего понимания вероятности

6 часов назад
Байкер врезался в группу велосипедистов на Украине

Байкер врезался в группу велосипедистов на Украине

6 часов назад
В Москве простились с Андреем Невраевым, сыгравшим в десятках популярных сериалов

В Москве простились с Андреем Невраевым, сыгравшим в десятках популярных сериалов

6 часов назад
МЧС: "Зимняя вишня" загорелась из-за короткого замыкания в светильнике

МЧС: "Зимняя вишня" загорелась из-за короткого замыкания в светильнике

6 часов назад
Скрипали были отравлены не газом, а жидкостью

Скрипали были отравлены не газом, а жидкостью

6 часов назад
Украинские солдаты подбили в Луганске Т-34 времен ВОВ, который воевал с фашистами

Украинские солдаты подбили в Луганске Т-34 времен ВОВ, который воевал с фашистами

7 часов назад
Volkswagen раскрыл цену и комплектации нового Touareg для России

Volkswagen раскрыл цену и комплектации нового Touareg для России

7 часов назад
Фигурист Александр Жулин решил продать квартиру

Фигурист Александр Жулин решил продать квартиру

7 часов назад
Просто добавь графен: новая разработка уничтожит бактерии на имплантатах

Просто добавь графен: новая разработка уничтожит бактерии на имплантатах

7 часов назад
СМИ: Индия покупает четыре российских сторожевика

СМИ: Индия покупает четыре российских сторожевика

7 часов назад
Сотрудники ресторана Уфы погибли из-за совмещенных колодцев воды и канализации

Сотрудники ресторана Уфы погибли из-за совмещенных колодцев воды и канализации

7 часов назад
Жираф нелепо и трагически погиб в китайском зоопарке. Видео

Жираф нелепо и трагически погиб в китайском зоопарке. Видео

7 часов назад
Титан вместо гипса: столичные медики осваивают новую технологию остеосинтеза

Титан вместо гипса: столичные медики осваивают новую технологию остеосинтеза

7 часов назад
Жестокая драка в оренбургской закусочной попала на видео

Жестокая драка в оренбургской закусочной попала на видео

7 часов назад
Тайский суд оправдал Рыбку и Лесли

Тайский суд оправдал Рыбку и Лесли

8 часов назад
Программа "60 минут по горячим следам". Эфир от 16 апреля 2018 года (13:00)

Программа "60 минут по горячим следам". Эфир от 16 апреля 2018 года (13:00)

8 часов назад
1 260
33 батона: Роскачество нашло бромистый хлеб

33 батона: Роскачество нашло бромистый хлеб

8 часов назад
В Сети появился новый трейлер к фильму "Т-34"

В Сети появился новый трейлер к фильму "Т-34"

9 часов назад
Британские футболисты сочли фильм "Тренер" очень реалистичным

Британские футболисты сочли фильм "Тренер" очень реалистичным

23 часа назад
Консерватория приглашает на "Торжественную мессу" Бетховена

Консерватория приглашает на "Торжественную мессу" Бетховена

16.04.2018 16:28
На телеканале "Россия" выходит новое шоу о путешествиях

На телеканале "Россия" выходит новое шоу о путешествиях

16.04.2018 14:08
Спасите Антошу – страшная болезнь убивает его

Спасите Антошу – страшная болезнь убивает его

16.04.2018 10:00
Дмитрий Назаров прочтет "Мастера и Маргариту" под звуки органа

Дмитрий Назаров прочтет "Мастера и Маргариту" под звуки органа

13.04.2018 20:58