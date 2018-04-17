Ученые опровергли стереотипы об ожирении

Принято считать, что тучный человек автоматически находится в группе риска и с большей вероятностью окажется жертвой того или иного заболевания, чем его знакомый, ведущий активный образ жизни. Это не всегда так, считает сотрудник британского Университета Лафборо Уильям Джонсон, сообщает Eureka Alert.

Джонсон говорит, что люди с одинаковым индексом массы тела могут иметь разные показатели здоровья, которые не обязательно связаны с лишним весом. Ученый вспоминает понятие "здоровое ожирение", которое было введено в 1980-х годах для описания людей с лишним весом, которые не страдали гипертонией или диабетом.

Впрочем, до недавнего времени игнорировался тот факт, что люди, попадающие в эту категорию по показателям здоровья (индекс массы тела (ИМТ) больше 30 килограммов на метр квадртаный, артериальное давление меньше 140 на 90), могут как страдать от ожирения, так и обладать нормальным весом. Состояние здоровья у таких людей при некотором сходстве также будет разное.

Джонсон подчеркивает, что при исследованиях важно учитывать и другие факторы, помимо ИМТ.

"Важно знать, как давно человек страдает ожирением, курит ли он и как долго. Эти данные позволят объяснить, почему у людей с одинаковым ИМТ разная продолжительность жизни", — считает ученый.

Согласно недавним исследованиям, в США, Новой Зеландии, Исландии и Греции у 90 процентов взрослых мужчин и у 50 процентов детей есть лишний жир.