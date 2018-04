ООН и Сноуден стали на сторону Павла Дурова

Представители Организации Объединенных Наций считают, что в ходе судебного разбирательстве по делу Telegram не были соблюдены международные стандарты в области прав человека, а получивший убежище в России экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден считает блокировку мессенджера – цензурой и одобряет действия Павла Дурова.

Как передает РИА Новости, официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл заявил, что предоставление спецслужбам шифров на пользователей той или иной соцсети допускается только в единичных случаях – причем, при наличии судебного ордера и при соблюдении процессуальных прав граждан.

Он напомнил о похожей ситуации, когда в связи с убийствами в американском Сан-Бернардино в 2016 году ФБР попросило компанию предоставить ей коды для взлома шифрования телефонов. Тогда Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль Хуссейн резко раскритиковал действия американских властей, сообщив, что действия ФБР "открывают ящик Пандоры", поскольку могут негативно сказаться на правах человека миллионов людей по всему миру.

В свою очередь, в своем блоге в Twitter, Сноуден написал, что в прошлом критиковал Telegram, но сейчас считает реакцию Дурова единственным допустимым ответом на "тоталитарную потребность российского правительства к поиску лазеек к частным сообщениям".

Roskomnadzor's mad quest to punish @telegram for protecting user's rights has totally broken Russia's internet today. Enormous numbers of sites completely unrelated to Telegram are blocked in a morally and technically ignorant censorship effort. https://t.co/bJCQZxyzRM https://t.co/z7UFL7RtnY