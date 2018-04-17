Московский "Локомотив" завоевал Кубок Евразии по пляжному футболу

Московский "Локомотив" стал чемпионом на проходившем в Иране Кубке Евразии. В решающем поединке заключительного тура железнодорожники одержали победу с минимальным счетом 2:1 над местным клубом "Могхавемат Гользапуш".

Примечательно, что подопечные Ильи Леонова не потерпели на Кубке Евразии ни одного поражения – в их активе три победы из трех возможных. Таким образом, москвичи набрали девять очков и стали самой результативной командой, поразив ворота соперников 16 раз.