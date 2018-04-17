В Росгвардии прокомментировали дорожный конфликт с участием своего сотрудника

Росгвардия оперативно отреагировала на появление в сети видеозаписи с дорожным конфликтом, в котором принял участие сотрудник ведомства.

"По данному факту проводится проверка, поведению сотрудника будет дана правовая оценка, по результатам разбирательства будут приняты меры", — сообщили Вестям.Ru в пресс-службе Центрального округа Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

Представитель Росгвардии отметил, что инцидент произошел во внеслужебное время.

Напомним, что утром во вторник, 17 апреля, в подмосковной Балашихе, капитан, управлявший автомобилем Toyota Land Cruiser Prado, по какой-то причине не поделил дорогу с водителем "Оки", снявшим последующие "разборки" на камеру мобильного телефона.