В Колорадо арестованы руководители космической отрасли Украины

Сразу несколько новостных изданий на Украине сообщили, что в США задержаны руководители космической отрасли страны — глава Украинского космического агентства Павел Дегтяренко и генеральный конструктор КБ "Южное" Александр Дегтярев.

Как отмечает телеканал "Россия 24", арестовали обоих в штате Колорадо во время космического симпозиума. Обвинение — "незаконная продажа проектной документации в Северную Корею".

Впрочем, в Киеве эту информацию пока не подтверждают. Опровергли данные и в Минюсте США. Украинские эксперты отмечают, что в текущей ситуации Вашингтону крайне невыгодно раздувать этот скандал и оба украинских руководителя вернутся на родину, даже если к ним есть вопросы у следователей.

В свою очередь представитель пресс-службы Украинского космического агентства подтвердил ТАСС, что делегация Украины находится с рабочей поездкой в США, где принимает участие в 34-м Космическом симпозиуме. Делегация возвращается в среду, 18 апреля.

Другой источник не исключил, что сообщения о задержании могут быть провокацией.