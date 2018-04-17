Захарова назвала нечистоплотной информацию о том, что Россия мешает расследованию ОЗХО

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала нечистоплотными сообщения в западных СМИ о том, что Россия и Сирия препятствуют въезду инспекторов Организации по запрещению химического оружия в Думу. Ее комментарий размещен на сайте российского внешнеполитического ведомства.

По ее словам, особая циничность такого подхода состоит в том, что ракетный удар по Сирии был нанесен именно тогда, когда команда международных экспертов выехала в Сирию для проведения своего расследования. После этого представителям Департамента ООН по безопасности, экспертам ОЗХО, сирийским властям и представителям российского воинского контингента в Сирии пришлось срочно пересматривать планы выезда к месту предполагаемой химатаки, прорабатывать маршруты доступа и вновь договариваться с действующими на местах силами. Также Захарова указала на то, что после таких "конструктивных действий" США и Великобритании в этом районе вновь активизировались боевики.

"На этом фоне развернутая в западных СМИ дезинформационная кампания, что якобы Россия и Сирия препятствуют въезду международных инспекторов в Думу, выглядит по меньшей мере нечистоплотно", — подчеркнула Захарова.

Она заявила, что Россия не может блокировать работу экспертов "просто по определению", ведь это именно наша страна поддержала просьбу правительства Сирии о направлении экспертов в Думу.

"Именно мы и сирийцы отвечаем перед всем международным сообществом, Генеральным директором ОЗХО и, наконец, перед семьями, родными и близкими мужественных инспекторов МУФС, которые, несмотря на все трудности, полны решимости выполнить свой долг", — заявила Захарова.

Между тем, сегодня стало известно, что российские военные наши в сирийской Думе химическую лабораторию боевиков. Там находились компоненты и оборудование для производства отравляющих веществ.