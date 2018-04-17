Советник Трампа объяснил путаницу с антироссийскими санкциями

Глава национального экономического совета при Белом доме Ларри Кудлоу объяснил заявление постпреда США при ООН Никки Хейли о введении новых санкций в отношении России "временной путаницей" и "шагом на опережение".

Как передает РИА Новости, об этом он проинформировал мировую общественность в эфире телеканала CNN.

При этом Кудлоу пояснил, что несмотря на приостановку новых антироссийских санкций президентом США Дональдом Трампом, их введение может последовать в другое время.

15 апреля Хейли сообщила, что Соединенные Штаты вот-вот объявят о новых санкциях против Москвы в связи с войной в Сирии и будут касаться тех российских компаний, которые поставляли в эту ближневосточную страну технологии, способствующие, по мнению Вашингтона, производству химического оружия.

В свою очередь, американская газета Washington Post со ссылкой на свои источники сообщило, 16 апреля Трамп решил пока повременить с антироссийскими мерами, поскольку "не чувствует себя уверенно по поводу их введения".