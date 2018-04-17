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Конфликт в Сирии 40 минут назад
Россия завершила гуманитарную операцию в Восточной Гуте
Гуманитарная операция по выводу мирных жителей, боевиков и членов их семей из Восточной Гуты завершена.
Как передает ТАСС, об этом заявил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.
По его словам, российские военные вернули в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц 60005 жителей Восточной Гуты.
Генерал сообщил, что представители Центра подвели итоги гуманитарной операции на заседании национального антитеррористического комитета Сирии. При этом россияне обратили внимание членов сирийского Национального Антитеррористического Комитета на необходимости всесторонней поддержки жителей населенных пунктов Восточной Гуты для их скорейшего возвращения к мирной жизни.
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