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17 апреля 201822:38 (обновлено в 22:46)

Экстренная посадка в Филадельфии: произошла разгерметизация салона

Самолет американской бюджетной авиакомпании Southwest Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту Филадельфии. Такое решение экипаж принял из-за неполадок в работе двигателя. По предварительным данным, деталь двигателя ударила по иллюминатору и выбила стекло, произошла разгерметизация салона. Женщина, сидевшая рядом с разбитым иллюминатором, получила серьезные травмы.

Как уточняет "Интерфакс" со ссылкой на NBC News, состояние пострадавшей пассажирки оценивается как критическое.

По словам одного из пассажиров, спустя 20 минут после взлета он услышал звук, похожий на взрыв в двигателе самолета. Пострадавшая пассажирка была вся в крови, на ее теле были осколки стекла. Также повреждения получил фюзеляж самолета. По некоторым данным, произошедшее можно объяснить неконтролируемым отказом двигателя.

Известно, что самолет совершал рейс из Нью-Йорка в Даллас. На его борту находились 143 пассажира и пять членов экипажа.

По предварительным данным, остальные пассажиры самолета не пострадали, и их уже доставили в терминал аэропорта. Причины и обстоятельства ЧП выясняются.

По уточненной информации, пострадавшая женщина скончалась от кровопотери.

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