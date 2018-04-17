"МанСити" заплатит "Ливерпулю" 1 млн евро после победы в чемпионате Англии

Английский "Манчестер Сити" после завоевания чемпионства в английской премьер-лиге задолжал один миллион евро "Ливерпулю". Сообщается, что "горожане" лишатся этих денег из-за контракта Рахима Стерлинга.

Известно, что при переходе футболиста из "Ливерпуля" в "Сити" в контракте игрока был прописан пункт, согласно которому в случае завоевания титула чемпиона Англии манкунианцы переведут на счет "красных" указанную сумму вт размере одного миллиона евро, сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на английское издание The Times.

Напомним, что подопечные Хосепа Гвардиолы одержали победу в чемпионате Англии за пять туров до его завершения.