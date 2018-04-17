Лондон подчищает следы

Посольство РФ в Великобритании прокомментировало объявление британскими властями начала операции по очистке мест в Солсбери, связанных с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По мнению российских дипломатов, уничтожая важные улики, власти Соединенного Королевства заметают следы постановочной провокации в отношении России.

"Одним словом, грубое нарушение Великобританией норм международного права призвано замести следы постановочной провокации в отношении России", — цитирует ТАСС текст распространенного во вторник сообщения посольства РФ в Лондоне.

В российском посольстве внимательно изучили заявление о начале дезинфекции девяти, якобы, зараженных отравляющим веществом мест. То, что список таких мест значительно расширился, трудно было не заметить: помимо фигурировавших ранее в расследовании ресторана, паба, скамейки, на которой обнаружили отравленных, и дома Сергея Скрипаля, дезинфекция будет проводиться на станциях скорой помощи и в доме полицейского Ника Бейли.

В этой связи возникает закономерный вопрос: почему до сих пор ни у кого из жителей Солсбери, кроме трех пострадавших, не были выявлены симптомы отравления нервно-паралитическим веществом, которое, как выясняется, все это время находилось в местах общественного пользования и которое, согласно выводам британских экспертов, не испаряется и не исчезает со временем, а для его удаления необходимо использование специальных химических средств? Если эти утверждения верны, то нет ясности в том, как полицейский Ник Бейли, который после выписки из больницы вернулся в свой дом, не подвергся повторному воздействию отравляющего вещества. Также британские власти уверяли и продолжают уверять жителей Солсбери, что риск заражения минимален.

Также российские дипломаты не удивлены появлению очередной версии инцидента в Солсбери: на этот раз, про жидкое состояние вещества, которым были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщает РИА Новости. Как сообщалось ранее, министерство по защите окружающей среды, продовольствию и сельскому хозяйству Великобритании заявило, что использованное при отравлении нервно-паралитическое вещество находилось в "жидком состоянии".

"Мы не удивлены появлением очередной версии отравления в Солсбери, о которой, как и ранее, посольство узнало из британских СМИ. Британские власти по-прежнему не считают необходимым официально информировать российскую сторону о ходе расследования. Как мы неоднократно заявляли, такой нетранспарентный и неконструктивный подход не способствует установлению истины, а также вводит в заблуждение британскую и российскую общественность, — заявил представитель посольства РФ в Лондоне. — Что касается появления новых версий, то их количество, действительно, впечатляет".

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в Солсбери в критическом состоянии после взаимодействия с неизвестным веществом. Британские власти заявили, что они были отравлены ядом "Новичок" российского производства. В Москве эти обвинения решительно отвергают. На прошлой неделе Юлия Скрипаль была выписана из больницы и доставлена в некое "безопасное место".