Власти США и Украины замалчивают арест руководителей "Южмаша" и КБЮ в Колорадо

Сразу несколько новостных изданий на Украине сообщили — в США задержаны руководители космической отрасли страны. Потом, правда, и в Киеве, и в Вашингтоне — всё опровергли. Эксперты, в свою очередь, в это совсем не поверили.

Первые сообщения украинских СМИ появились еще в середине дня. Информационная бомба! В США – задержаны руководители космической отрасли Украины! Глава государственного космического агентства — Павел Дегтяренко и генеральный конструктор КБ "Южное" Александр Дегтярев.

Следователи взяли обоих в штате Колорадо во время космического симпозиума. Обвинение — "незаконная продажа проектной документации в Северную Корею". Якобы, чтобы уладить дела – в Колорадо из Вашингтона срочно вылетел посол Украины в США Валерий Чалый.

Первые опровержения появились только спустя несколько часов. Сначала в Киеве, а потом и в американском Минюсте скупо заявили – "информация о задержании не соответствует действительности". А вот, что соответствует — не пояснили. Кстати, обвинения никто не опроверг.

Это вызвало ряд вопросов у экспертов. Откуда такая задержка? Может быть, допрос и предъявление обвинений было? Но просто стало невыгодно выносить сор из избы? Тем более, на престижном космическом симпозиуме, где выступал с речью большой друг Киева – вице-президент США Майк Пенс.

Да и тема с поставками двигателей для ракетной программы КНДР – отнюдь не новая. Еще в августе издание "Нью-Йорк Таймс" опубликовала статью, в которой прямо обвинило предприятие "Южмаш" в сотрудничестве с Северной Кореей.

Экспертам удалось установить по фотографиям баллистической ракеты Хвасонг-14, что её двигатели – это Р-250. Их производят как раз на "Южмаше". Более того – американские журналисты связали технологический прорыв КНДР как раз с украинскими поставками.

Генеральный директор "Южмаша" Сергей Войт в разговоре с пранкерами тогда признал, что с одобрения украинских властей сотрудничает с Пхеньяном, а еще рассказал, что этим занимается и КБ "Южное" того самого Дегтярева. "Мы работаем. Мы ни с кем не работаем почти. Мы только начали там с Кореей по мелочам. С Кореей работает КБЮ (Конструкторское бюро "Южное") наше более 14 лет. С Китаем более 20 лет. Что они там делают? Я не знаю. К нам информация эта не доходит. Об этом знает СБУ, об этом знает СВР, об этом знает КБЮ".

В августе, когда напряжение вокруг Корейского полуострова достигло предела, эта тема серьезно обеспокоила США. Провести расследование пообещали даже в Госдепартаменте.

Сейчас, когда конфликт поутих и впереди историческая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына, новый виток скандала с украинскими двигателями вероятно решили спустить на тормозах. Главный вопрос – надолго ли.