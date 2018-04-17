В Праге открылась российская выставка о Холокосте

Десятки архивных фотографий рассказывают, как войска Красной Армии освобождали узников нацистских концлагерей, действовавших на оккупированных территориях Советского Союза, Польши, Чехословакии, а также в Германии. Экспозиция разместилась в библиотеке чешского парламента. Первыми посетителями стали депутаты, политики и общественные деятели, отмечает телеканал "Россия 24".