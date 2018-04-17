Новости Наука

17 апреля 201823:52

Курчатовский институт получит свой филиал в Крыму

В Севастополе появится филиал Курчатовского института. Об этом рассказал президент Национального Исследовательского Центра Михаил Ковальчук. Во вторник подписаны соглашения о сотрудничестве института и города. Среди задач, которые будет решать филиал института — вопрос защиты корпусов кораблей, а также создание в Севастополе климатической станции, отмечает телеканал "Россия 24".

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