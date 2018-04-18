ЧП в Сингапуре: при столкновении двух танкеров произошла утечка газа

В территориальных водах Сингапура в результате столкновения двух танкеров произошла утечка бутана. Как сообщают СМИ, зарегистрированный в Сингапуре танкер "Кристал Санрайз" столкнулся с греческим танкером "Астро Сатурн".

В результате инцидента 1796 тонн бутана из танков "Кристал Санрайз" попало в атмосферу. Экипажу судна удалось остановить утечку, пострадавших нет, передает ТАСС.

Бутан испаряется достаточно быстро, облако газа отнесло к югу от сингапурского побережья, где оно в течение часа рассеялось ниже уровня воспламеняемости. Ведется расследование инцидента.