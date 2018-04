"Барселона" упустила победу над "Сельтой" после гола рукой

В чемпионате Испании стартовал 33 тур. В одном из поединков "Барселона" гостила в Виго у местной "Сельты". Подопечные Эрнесто Валверде не смогли увезти со стадиона "Балаидос" три очка, довольствовавшись ничьей со счетом 2:2.

Счет в поединке на 36 минуте открыл нападающий каталонцев Усман Дембеле, однако незадолго до перерыва защитник "Сельты" Хонни восстановил статус-кво, забив "Барсе" гол "в раздевалку". Впрочем, футболисты гостей не собирались довольствоваться ничьей и усилиями Пако Алькасера вновь вышли вперед.

Однако через семь минут после этого прямую красную карточку получил защитник "сине-гранатовых" Серхи Роберто, который проиграл позицию и был вынужден совершать фол последней надежды, руками останавливая нападающего "Сельты". Этим и воспользовались подопечные Хуана Карлоса Унсуэ – на 82 минуте капитан хозяев Яго Аспас оказался наиболее проворным на добивании после отскока мяча и сделал счет ничейным 2:2. Правда, стоит признать, что в моменте с забитым голом он сыграл рукой, однако арбитр нарушения на зафиксировал.

Iago Aspas scored the equalizer with his hand. [@Barcelona_M21 ] pic.twitter.com/kXZ2a0Tuf1