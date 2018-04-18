Российский вратарь "Тампы" Василевский претендует на звание лучшего вратаря НХЛ
Российский вратарь "Тампа-Бэй Лайтнинг" Александр Василевский стал номинантом на приз лучшему голкиперу НХЛ по итогам регулярного чемпионата – "Везина Трофи". Помимо россиянина в тройку претендентов на трофей являются вратарь "Нэшвилл Предаторз" Пекка Ринне и страж ворот "Виннипег Джетс" Коннор Хеллебайк. Об этом сообщает "Спорт-экспресс".
Василевский в "регулярке" НХЛ принял участие в 65 играх, из которых в 44 его клуб праздновал успех, а сам голкипер восемь раз сохранял свои ворота "сухими". При этом он отразил 92 процента всех бросков по его воротам, а средний показатель пропущенных голов равняется 2,62 шайбы за матч.
Отметим, что на данный момент обладателем "Везины" является другой российский голкипер Сергей Бобровский из "Коламбус Блю Джекетс". Он дважды завоевывал эту награду и является единственным представителем России, которому покорялся это трофей.
Победитель в номинации помимо трофея получит от лиги 10 тысяч долларов, второй хоккеист станет обладателем шести тысяч, а третий – четырех тысяч долларов.
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