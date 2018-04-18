Скончалась супруга экс-президента США Джорджа Буша-старшего Барбара

В США на 93-м году жизни скончалась жена бывшего президента страны Джорджа Буша-старшего Барбара. О печальном событии сообщил в своем Twitter официальный представитель четы Джим МакГрат.

Ранее американские СМИ сообщали, что, несмотря на ухудшение состояния здоровья, Барбара Буш решила не обращаться в больницу. По некоторым данным супруга экс-президента США страдала от хронического обструктивного заболевания легких, передает ТАСС.

Барбара Пирс Буш родилась в Нью-Йорке 8 июня 1925 года, напоминает РИА Новости. По линии отца она была дальней родственницей 14-го президента США Франклина Пирса. С Джорджем Бушем-старшим Барбара познакомилась в возрасте 16 лет во время рождественского бала, их свадьба состоялась в 1945 году. Будучи первой леди США, Барбара Буш занималась продвижением всеобщей грамотности. У Барбары и Джорджа Буш остались пятеро детей, 17 внуков и семь правнуков.