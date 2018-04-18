"Бавария" вышла в финал Кубка Германии после разгрома "Байера"

Мюнхенская "Бавария" на выезде встречалась с леверкузенским "Байером" в рамках полуфинала Кубка Германии и не оставила "аспириновым" шансов на выход в финал турнира. Подопечные Юппа Хайнкеса разгромили своего соперника со счетом 6:2.

В составе мюнхенцев забитыми голами отличались Тиаго Алькантара, дубль оформил Роберт Левандовски, хет-трик на счету Томаса Мюллера. У "Байера" ворота Свена Ульрайха поражали Ларс Бендер и Леон Бэйли.

Соперник "Баварии" по финальному поединку определится 18 апреля, когда во втором полуфинале встретятся "Шальке-04" и "франкфуртский "Айнтрахт", который возглавляет будущий наставник мюнхенского клуба Нико Ковач. Ранее стало известно о том, что он подписал контракт с "Баварией".