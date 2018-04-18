Переговоры США и КНДР ведутся на самом высоком уровне

Пресс-секретарь Белого лома Сара Сандерс заявила, что прямые переговоры с КНДР, которые президент США Дональд Трамп охарактеризовал как контакты "на самом высоком уровне", ведутся не им лично.

Ранее в ответ на вопрос одного из журналистов, ведет ли Дональд Трамп переговоры лично, глава американской администрации ответил утвердительно, передает "Интерфакс" Позднее представители СМИ уточнили у Трампа, говорил ли он с Ким Чен Ыном, но президент США ушел от прямого ответа, сказав, что не будет много об этом распространяться, хотя и повторил свои прежние слова о том, что контакты с представителями КНДР по подготовке встречи глав двух государств идут "на самом высоком уровне", сообщает РИА Новости.

Перед встречей с премьер-министром Японии Синдзо Абэ Дональд Трамп заявил, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном, вероятно, пройдет в начале июня или раньше. "У нас будут встречи с Ким Чен Ыном очень скоро. Это будет, вероятно, в начале июня или незадолго до этого, если все будет хорошо. Что-то может пойти не так, и тогда у нас не будет встреч", — пояснил он. Говоря о месте проведения встречи, президент США отметил, что рассматриваются пять возможных мест.

По информации издания Washington Post, в пасхальные выходные выдвинутый президентом Дональдом Трампом на пост госсекретаря США директор ЦРУ Майкл Помпео провел встречу с Ким Чен Ыном во время тайной поездки в КНДР. Газета отмечает, что эта экстраординарная встреча стала частью усилий по закладке основы для прямых переговоров между Трампом и Ким Чен Ыном по поводу северокорейской программы разработки ядерного оружия.

Отмечается, что Майкл Помпео совершил тайную поездку в КНДР вскоре после того, как был выдвинут президентом США кандидатом на пост главы внешнеполитического ведомства. Сенат Конгресса США пока еще не утвердил это назначение.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отказалась подтвердить или опровергнуть сообщение Wasdhington Post относительно тайной поездки директора ЦРУ в КНДР и его переговоров с Ким Чен Ыном. ЦРУ тоже отказалось это комментировать.

О том, что Ким Чен Ын передал Дональду Трампу через представителей Южной Кореи устное предложение о проведении встречи, и глава администрации США его принял, стало известно в начале марта текущего года, напоминает ТАСС.