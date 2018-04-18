Новости Спорт

Все видео этой рубрики
18 апреля 201806:48

Два очка Овечкина помогли "Вашингтону" победить "Коламбус" в Кубке Стэнли

Global Look Press

В хоккейном Кубке Стэнли состоялся третий матч четвертьфинальной серии Восточной конференции между "Коламбус Блю Джекетс" и "Вашингтон Кэпиталз". Непростую победу со счетом 3:2 праздновали хоккеисты столичного клуба, которые вырвали ее в овертайме.

В составе победителей двумя результативными передачами отметился российский хоккеист Александр Овечкин, который своими ассистами помог отличиться Тому Уилсону и Джону Карлсону. А у "жакетов" также два очка набрал еще один россиянин – Артемий Панарин, в активе которого голевой пас на Пьер-Люка Дюбуа, и собственная заброшенная шайба. Решил же судьбу третьего поединка Ларс Эллер, который забил победную для "Вашингтона" шайбу на 29 минуте овертайма.

Таким образом, "Вашингтон" сделал счет 1:2 и сократил отставание от "Коламбуса" в четвертьфинальной серии. Следующий матч состоится 20 апреля также на площадке "Коламбуса"

Еще один матч 1/4 финала, но уже Западной конференции завершился победой "Виннипег Джетс" над "Миннесотой Уайлд" со счетом 2:0. "Воздушная армия" лидирует в противостоянии со счетом 3:1.

Сейчас

05:15

Переговоры США и КНДР ведутся на самом высоком уровне

03:24

Россия продлила авиаперевозчикам США разрешение на транзитные перелеты

03:11

Скончалась супруга экс-президента США Джорджа Буша-старшего Барбара

02:46

Над Facebook нависла угроза блокировки в России

01:42

В центре Берлина нашли бомбу времен войны

00:31

Василий Небензя: Ракка лежит в руинах

23:22

Лондон подчищает следы

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Лондон подчищает следы

Лондон подчищает следы

7 часов назад
Василий Небензя: Ракка лежит в руинах

Василий Небензя: Ракка лежит в руинах

6 часов назад
Сирийская Дума: боевики синтезировали химическое оружие в промышленных масштабах

Сирийская Дума: боевики синтезировали химическое оружие в промышленных масштабах

10 часов назад
Переговоры США и КНДР ведутся на самом высоком уровне

Переговоры США и КНДР ведутся на самом высоком уровне

1 час назад
Экстренная посадка в Филадельфии: произошла разгерметизация салона

Экстренная посадка в Филадельфии: произошла разгерметизация салона

8 часов назад
Россия продлила авиаперевозчикам США разрешение на транзитные перелеты

Россия продлила авиаперевозчикам США разрешение на транзитные перелеты

3 часа назад
Над Facebook нависла угроза блокировки в России

Над Facebook нависла угроза блокировки в России

4 часа назад
Власти США и Украины замалчивают арест руководителей "Южмаша" и КБЮ в Колорадо

Власти США и Украины замалчивают арест руководителей "Южмаша" и КБЮ в Колорадо

7 часов назад
10 популярных городов-героев для отдыха на 9 мая

10 популярных городов-героев для отдыха на 9 мая

18 часов назад
МГИМО готовит площадку для эвакуации российских студентов из-за границы

МГИМО готовит площадку для эвакуации российских студентов из-за границы

8 часов назад
Скончалась супруга экс-президента США Джорджа Буша-старшего Барбара

Скончалась супруга экс-президента США Джорджа Буша-старшего Барбара

3 часа назад
Советник Трампа объяснил путаницу с антироссийскими санкциями

Советник Трампа объяснил путаницу с антироссийскими санкциями

9 часов назад
Экспертное мнение: зачем россиянам йодированная соль

Экспертное мнение: зачем россиянам йодированная соль

20 часов назад
Интервью Лаврова ВВС подрезали примерно на треть

Интервью Лаврова ВВС подрезали примерно на треть

10 часов назад
Чемпионат мира-2018: болельщики России и США активнее остальных покупают билеты

Чемпионат мира-2018: болельщики России и США активнее остальных покупают билеты

2 часа назад
ООН и Сноуден стали на сторону Павла Дурова

ООН и Сноуден стали на сторону Павла Дурова

9 часов назад
Русскими хакерами пугают британских домохозяек

Русскими хакерами пугают британских домохозяек

10 часов назад
Звезда сериалов Сергей Фролов может оказаться на улице из-за мошенников

Звезда сериалов Сергей Фролов может оказаться на улице из-за мошенников

12 часов назад
Российский вратарь "Тампы" Василевский претендует на звание лучшего вратаря НХЛ

Российский вратарь "Тампы" Василевский претендует на звание лучшего вратаря НХЛ

3 часа назад
В центре Берлина нашли бомбу времен войны

В центре Берлина нашли бомбу времен войны

5 часов назад
В Росгвардии прокомментировали дорожный конфликт с участием своего сотрудника

В Росгвардии прокомментировали дорожный конфликт с участием своего сотрудника

10 часов назад
60 минут. Отложенные санкции США

60 минут. Отложенные санкции США

10 часов назад
644
Германии не нравятся претензии Франции на лидерство в Европе

Германии не нравятся претензии Франции на лидерство в Европе

10 часов назад
Звягинцев вошел в состав жюри Каннского фестиваля

Звягинцев вошел в состав жюри Каннского фестиваля

10 часов назад
Генпрокуратура опять обвинила следователей СК в неэффективности

Генпрокуратура опять обвинила следователей СК в неэффективности

11 часов назад
Стивен Спилберг стал первым режиссером, чьи фильмы собрали в прокате более 10 миллиардов

Стивен Спилберг стал первым режиссером, чьи фильмы собрали в прокате более 10 миллиардов

11 часов назад
Лето в апреле: москвичи изнывают от жары в квартирах и транспорте

Лето в апреле: москвичи изнывают от жары в квартирах и транспорте

12 часов назад
Лосиный остров в дыму: кто и зачем "зажигает" в заповеднике

Лосиный остров в дыму: кто и зачем "зажигает" в заповеднике

12 часов назад
Россия спускает на воду крупнейший в мире стеклопластиковый боевой корабль

Россия спускает на воду крупнейший в мире стеклопластиковый боевой корабль

12 часов назад
На стоянке на северо-востоке Москвы сгорели 9 машин

На стоянке на северо-востоке Москвы сгорели 9 машин

12 часов назад
Twitter на час перестал работать по всему миру

Twitter на час перестал работать по всему миру

13 часов назад
Водоросль-каракатицу назначили рыбой: палеонтологи снова пересмотрели природу загадочной окаменелости

Водоросль-каракатицу назначили рыбой: палеонтологи снова пересмотрели природу загадочной окаменелости

13 часов назад
В самолетах появятся спальные салоны и детские площадки

В самолетах появятся спальные салоны и детские площадки

14 часов назад
Алла Будницкая вспомнила о "подстолье" с маршалами СССР и селёдке перестройки

Алла Будницкая вспомнила о "подстолье" с маршалами СССР и селёдке перестройки

14 часов назад
Серж Саргсян избран премьер-министром Армении

Серж Саргсян избран премьер-министром Армении

14 часов назад
Российские подводники помешали британской подлодке ударить по Сирии

Российские подводники помешали британской подлодке ударить по Сирии

14 часов назад
Греф: отключение Сбербанка от SWIFT - не в поле моего понимания вероятности

Греф: отключение Сбербанка от SWIFT - не в поле моего понимания вероятности

15 часов назад
В Москве простились с Андреем Невраевым, сыгравшим в десятках популярных сериалов

В Москве простились с Андреем Невраевым, сыгравшим в десятках популярных сериалов

16 часов назад
МЧС: "Зимняя вишня" загорелась из-за короткого замыкания в светильнике

МЧС: "Зимняя вишня" загорелась из-за короткого замыкания в светильнике

16 часов назад
Volkswagen раскрыл цену и комплектации нового Touareg для России

Volkswagen раскрыл цену и комплектации нового Touareg для России

16 часов назад
Фигурист Александр Жулин решил продать квартиру

Фигурист Александр Жулин решил продать квартиру

16 часов назад
Просто добавь графен: новая разработка уничтожит бактерии на имплантатах

Просто добавь графен: новая разработка уничтожит бактерии на имплантатах

17 часов назад
33 батона: Роскачество нашло бромистый хлеб

33 батона: Роскачество нашло бромистый хлеб

18 часов назад
В Сети появился новый трейлер к фильму "Т-34"

В Сети появился новый трейлер к фильму "Т-34"

19 часов назад
Британские футболисты сочли фильм "Тренер" очень реалистичным

Британские футболисты сочли фильм "Тренер" очень реалистичным

16.04.2018 21:30
Консерватория приглашает на "Торжественную мессу" Бетховена

Консерватория приглашает на "Торжественную мессу" Бетховена

16.04.2018 16:28
На телеканале "Россия" выходит новое шоу о путешествиях

На телеканале "Россия" выходит новое шоу о путешествиях

16.04.2018 14:08
Спасите Антошу – страшная болезнь убивает его

Спасите Антошу – страшная болезнь убивает его

16.04.2018 10:00
Нужна помощь: Илину Аетбаеву спасет срочная операция на сердце

Нужна помощь: Илину Аетбаеву спасет срочная операция на сердце

16.04.2018 08:35
Дмитрий Назаров прочтет "Мастера и Маргариту" под звуки органа

Дмитрий Назаров прочтет "Мастера и Маргариту" под звуки органа

13.04.2018 20:58