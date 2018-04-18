Два очка Овечкина помогли "Вашингтону" победить "Коламбус" в Кубке Стэнли

В хоккейном Кубке Стэнли состоялся третий матч четвертьфинальной серии Восточной конференции между "Коламбус Блю Джекетс" и "Вашингтон Кэпиталз". Непростую победу со счетом 3:2 праздновали хоккеисты столичного клуба, которые вырвали ее в овертайме.

В составе победителей двумя результативными передачами отметился российский хоккеист Александр Овечкин, который своими ассистами помог отличиться Тому Уилсону и Джону Карлсону. А у "жакетов" также два очка набрал еще один россиянин – Артемий Панарин, в активе которого голевой пас на Пьер-Люка Дюбуа, и собственная заброшенная шайба. Решил же судьбу третьего поединка Ларс Эллер, который забил победную для "Вашингтона" шайбу на 29 минуте овертайма.

Таким образом, "Вашингтон" сделал счет 1:2 и сократил отставание от "Коламбуса" в четвертьфинальной серии. Следующий матч состоится 20 апреля также на площадке "Коламбуса"

Еще один матч 1/4 финала, но уже Западной конференции завершился победой "Виннипег Джетс" над "Миннесотой Уайлд" со счетом 2:0. "Воздушная армия" лидирует в противостоянии со счетом 3:1.